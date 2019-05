Asante sammelt Spenden für die kleine Vivian Tsori

Operation gibt Hoffnung

Bisher half Asante bereits sieben Kindern mit abnormalen Verbindungen zwischen Enddarm und Anus durch die Finanzierung einer lebensrettenden Operation. Es wird auch nach dem Eingriff darauf geachtet, dass die Hygienebedingungen optimal bleiben. „Wir behalten sie dann noch eine Weile bei uns. Wenn wir sie einfach wieder zurück nach Hause schicken würden, hätten sie nur schlechte Überlebenschancen“, beschreibt der Obmann die Hygieneumstände im Land. Für die kleine Vivian gibt es also noch Hoffnung. Ferrari richtet einen Appell an alle: „Wir können die Operation nur durch Spenden finanzieren. Das hat in der Vergangenheit immer gut durch einen Aufruf funktioniert und wir sind auch diesmal zuversichtlich.“