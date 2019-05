Cordula Bürgis Grazer Chor für Spezialaufträge

Kerntruppe von sechs, sieben Profis

Ihre sängerischen Mitstreiter - „im Moment verfügen wir über eine Kerntruppe von sechs bis sieben Leuten, bis Jahresende möchte ich auf zwölf aufstocken“ - hat sie in Wien, Graz, Salzburg, Berlin, Stuttgart und Manchester gefunden. Und so international wie sich das Ensemble zusammensetzt, liest sich auch die Liste der Auftrittsorte. Bei den Salzburger Festspielen war man ebenso zu Gast wie bei Wien Modern. In Bayreuth sang man in der Uraufführung einer Klaus-Lang-Oper, in Buenos Aires in Beat Furrers „Begehren“.