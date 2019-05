Gesundheit ist nun bald „grenzenlos“

2,5 Millionen Euro investiert das Land Niederösterreich: Am Wochenende fiel der Startschuss für das internationale Gesundheitszentrum in Gmünd. Eichtinger und Vojtech: „Es symbolisiert Zusammenarbeit über Ländergrenzen hinweg. Wir können hier mehr Leben retten.“ Das Vorzeigeprojekt in Gmünd wurde von der Weltgesundheitsorganisation ausgezeichnet. Gebaut wird das international einzigartige Gesundheitszentrum in ökologischer Holzbauweise. Die ersten Patienten aus Niederösterreich und Südböhmen können im Frühjahr 2021 behandelt werden.