Weinbergschule mit sofortiger Wirkung geschlossen

Am Freitag wurde der Leitung der Weinbergschule in Seekirchen am Wallersee der Bescheid der Bildungsdirektion für Salzburg zum Erlöschen des Rechts auf Schulführung übermittelt. Dieser gilt mit sofortiger Wirkung. Es gibt schwerwiegende Gründe - fußend auf dem Privatschulgesetz -, aufgrund derer das Recht auf Schulführung entzogen wurde.