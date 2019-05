Salzburg: Blind Date für Fans und Leitgeb-Flirt

Blind Dates sind so eine Sache. Hast du Glück, läuft es nach Wunsch. Hast du aber Pech, geht das Date komplett in die Hose. Im Falle der Bullen tendiert die Wahrscheinlichkeit für einen Flop gen null. Österreichs Serien-Meister will treue Fans erneut belohnen und wagt sich an eine - für Salzburger Gewohnheiten - neue Form des Ticketverkaufs: Das Blind-Date-Package!