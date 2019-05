Bombenalarm: Outlet-Center musste evakuiert werden

Bange Stunden am Freitagabend im Designer Outlet Salzburg in Wals: Gegen 17 Uhr ging im Einkaufszentrum eine Bombendrohung ein. Die Polizei räumte das Gebäude prompt, konnte aber nach einer ersten Durchsuchung vorerst Entwarnung geben. Am Samstag hatte das Center aber wieder offen - die Polizei ermittelt dennoch weiter auf Hochtouren.