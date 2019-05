Webers „Oberon“ mit Gaststar Birgit Minichmayr

Es ist der Traum vom Orient, den Weber in seiner letzten Oper träumt. Er siedelt nicht nur die Handlung in Bagdad und Tunis an, sondern setzt auch in der Musik auf orientalische Einflüsse. Heraus kommt ein inhaltlich nicht unbedingt schlüssiges, musikalisch aber verzauberndes Feenmärchen, dem Oksana Lyniv mit den Grazer Philharmonikern prächtige Farben entlocken kann. Trotzdem will der Funke nicht recht überspringen. Da hilft auch Birgit Minichmayr als feurige Erzählerin nicht. Sie füllt zwar die Verse Christoph Martin Wielands, die als Zwischentexte dienen, mit Leben, scheitert oft aber an der Tontechnik, die sie schwer verständlich macht.