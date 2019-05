Lehrer stellt Verbindung von Terror zur FPÖ her

Leserbrief-Schreiben im Deutschunterricht an einer Kapfenberger Schule in der Steiermark. Thema vor Ostern: Das Attentat von Christchurch und die österreichischen Rechten. Die Art, wie ein Lehrer das neuseeländische Massaker in Verbindung mit der FPÖ bringt, empört jetzt nicht nur den blauen Vizebürgermeister Reinhard Richter.