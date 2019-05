„Smoke it slow“: Die langsamsten Tiroler

Was im ersten Moment unlogisch klingt, ist eines der größten Events der Zigarrenszene: Die „Cigar Smoking World Championship“. Wer am langsamsten und somit am längsten raucht, ohne dass die Zigarre ausgeht, gewinnt. Die Weltmeisterschaft in Split, Kroatien findet in diesem Jahr zum zehnten Mal statt, die Ländervorentscheidungen werden weltweit ausgetragen. Die Regeln der Qualifikationsturniere sind die gleichen wie bei der WM: Eine Zigarre des Formates Corona soll so lange wie möglich geraucht werden. Die Teilnehmer haben zwei Minuten Zeit, die Zigarre anzuschneiden, mit maximal zwei Zündhölzern anzuzünden und die ersten 40 Minuten darf keine Asche abfallen. Anschließend ist die Zeit offen und es wird so lange geraucht, bis die Zigarre ausgeht oder die Endmarke erreicht ist.