Ein Geweih mitnehmen ist immer Wilderei

Gleich zweimal stahlen Unbekannte in jüngster Zeit im Lungau das Geweih von natürlich verendeten Tieren: Bereits im Februar wurde in Muhr-Jedl das Haupt eines von einer Lawine getöteten Hirsches abgetrennt. Nun „verlor“ ein Gamsbock-Kadaver, offenbar Fallwild, erneut in Muhr, diesmal in Hemerach, sein Haupt.