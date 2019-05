Mädchen (4) von Adler attackiert und verletzt

Ein vier Jahre altes Mädchen ist in Werfen im Salzburger Pongau von einem jungen Adler angegriffen worden. Der Vorfall ereignete sich am 1. Mai am frühen Nachmittag auf einem Wanderweg nahe der Festung Hohenwerfen. Der Greifvogel verletzte das Kind am Kopf. Die Mutter des Opfers konnte den Adler schließlich vertreiben.