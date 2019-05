Zu einem Gespräch kam es bis dato allerdings nur mit Herrn Vilimsky, der uns sein Engagement glaubhaft vermittelte. „Die Europäische Union spricht stets von Werten, die auch wichtig sind, aber auch unseren Mitgeschöpfen gebühren Schutz und ein Leben ohne Qualen“, so der Politiker. Er will sich vor allem gegen die Grausamkeiten bei Tiertransporten einsetzen. „Wir müssen die sogenannte 8-Stunden-Regel in die Tat umsetzen und Lebendtiertransporte in Drittstaaten unterbinden.“ Um mehr Bewegung in der Causa Tierschutz zu erreichen, hat er auf Anfrage der „Krone“ auch zugesagt, einen EU-Gipfel, eine Enquete, zu organisieren. Ich bin jeder Partei dankbar, die mithilft, Tierschutz in Europa voranzutreiben und zu verbessern!