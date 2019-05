Hochzeits-Skandal ist nun Fall für Staatsanwalt

Aufregung im Schloss Mirabell am 5. April: Mit einer Festnahmeanordnung in der Hand „crashten“ Beamte der Fremdenpolizei eine Hochzeit und nahmen den Bräutigam fest: einen Gambier (32), der vor vier Jahren illegal nach Österreich kam. „Lasst uns doch heiraten“, flehte Susanne B. (29) in ihrem weißen Kleid.