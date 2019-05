Kaserne wird zu Ökodorf

Ähnliche Bedürfnisse als sozialer Kitt

Auch wenn hier wenig nach 08/15-Schema läuft, so sind es letztendlich doch wieder profane Bedürfnisse, die verbinden: „Zurück in mein altes Leben? Das will ich nicht. Allein schon wegen der horrenden Mietpreise, die ich nicht mehr bereit bin zu zahlen“, betont der ehemalige UNO-Soldat Dominik Egger. Der 49-Jährige lebt mit Frau und zwei Kindern (5, 10) in dem Ökodorf. Seine größte persönliche Herausforderung am neuen Wohnstil? „Nicht in Panik zu geraten, wenn eines der Kinder wieder einmal nicht gleich aufzufinden ist.“