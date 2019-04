Graz: Bewaffneter Räuber blitzte zweimal ab

Doppelter versuchter Raub binnen weniger Stunden im Grazer Westen: In der Nacht auf Montag versuchte ein mit einem Messer bewaffneter Unbekannter, die Tankstelle am Eggenberger Gürtel auszurauben. Später probierte er es in einer Trafik in der Lazarettgasse. Mutige Angestellte konnten den Mann, der angeblich akzentfrei Steirisch sprach, beide Male verjagen.