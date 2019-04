Feiersinger-Doppelpack bei 9:0-Sieg von Frankfurt

Laura Feiersinger hat am Sonntag ihre Saisontore Nummer acht und neun in der deutschen Frauen-Bundesliga erzielt! Die 26-jährige ÖFB-Teamstütze traf beim 9:0-Kantersieg des 1. FFC Frankfurt bei Schlusslicht Borussia Mönchengladbach in den Minuten 12 und 80. Wie Feiersinger spielte auch Verena Aschauer bei den Siegerinnen durch. Über einen Torerfolg durfte auch Lisa Makas jubeln.