Raubüberfall, Einbrüche: Bruderpaar leugnet alles

Sechs Vorstrafen weist der Hauptbeschuldigte, Vater von vier Kindern, auf – fünf einschlägig. Er ist „nicht geständig“, erklärt sein Verteidiger Joachim Schneebauer. Sein jüngerer Bruder hingegen hat eine strafrechtliche weiße Weste. Und ist auch „nicht geständig“, so Anwalt Christoph Mandl. Doch laut Anklage sollen die Brüder mit zwei Männern Ende Juli 2017 ein Spiellokal in St. Johann überfallen haben. Und gemeinsam auch zwei Einbruchsdiebstähle begangen haben: Im Mai 2018 bei einem Kapruner Wirt mit 12.000 Euro Beute und in einer Grazer Hartlauer-Filiale. Dem 40-Jährigen werden zwei weitere Einbrüche angelastet: bei einem Zeller Metzger (15.000 Euro Beute) und in einem Kapruner Hotel (17.000 Euro Beute).