Tiroler Freud und Leid mit dem starken Föhn

Druckdifferenz zwischen Gebirgsseiten als Auslöser

Doch wie entsteht der Föhn und warum tobt er sich besonders gern in Tirol aus? „Die Föhnwinde entstehen durch eine Druckdifferenz zwischen zwei Gebirgsseiten. Die Gebirge stellen eine Trennung dar. Es kann passieren, dass auf der einen Seite wärmere Luftmassen mit einem tieferen Luftdruck und auf der anderen Seite kältere Luftmassen mit einem höheren Luftdruck herrschen. Die Atmosphäre will diese Unterschiede ausgleichen, daher entstehen diese Winde“, erklärt Alexander Radlherr von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in Innsbruck.