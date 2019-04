Das ganze Bundesland wird zur Bühne

Bühne für junge Talente

Ab 17. Mai bietet man in Deutschlandsberg dann all den jugendlichen Theatertalenten, die „noch nicht ganz ausgegoren, aber auf einem exzellenten Weg“ sind, mit dem Festival „Rabiatperlen“ eine Bühne. Das Pendant für die noch jüngeren Bühnenstürmer ist die „Theaterfabrik“ im Juni in Weiz.