Tägliches Verkehrschaos: Unternehmer wollen Lösung

Auf seiner Tour durch die steirischen Bezirke machte Wirtschaftskammerpräsident Josef Herk am Mittwoch in der Obersteiermark Station: In Bruck an der Mur forderten Unternehmer eine Lösung für die schwierige Zufahrt zum Gewerbegebiet Einöd, in Leoben drängten sie auf rasche Lawinenschutzmaßnahmen am Präbichl.