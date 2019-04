Grüne werfen FPÖ „antisemitisches Sujet“ vor

Das Posting eines Stickers auf Facebook löste eine heftige Debatte in sozialen Netzwerken aus, der grüne Landtagsklubobmann Lambert Schönleitner ging Dienstagnachmittag dann voll in die Offensive: „Hakennase, Kippa, Goldschmuck… Das Sujet, das aktuell auf der Homepage des RFJ-Steiermark steht, lässt eindeutig antisemitische Assoziationen zu“, so Schönleitner in einer Aussendung. Er fordert den steirischen FPÖ-Chef und Verteidigungsminister Mario Kunasek auf „für den sofortigen Rücktritt von RFJ-Chefin Liane Moitzi (auch Landtagsabgeordnete, Anm.) zu sorgen.“