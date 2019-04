Räuber kamen nachts: Tortur für Mutter und Tochter

Eine regelrechte Tortur haben zwei Frauen - Mutter (53) und Tochter (22) - in der niederösterreichischen Ortschaft Nodendorf über sich ergehen lassen müssen. Drei maskierte Männer drangen in der Nacht auf den Ostersonntag in deren Haus ein, fesselten und knebelten ihre Opfer mit Handschellen und Klebeband!