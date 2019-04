Djuricin-Elfer in 96. Minute rettet Grasshoppers

Nach viel Drama in der Nachspielzeit haben die Grasshoppers in der Schweizer Fußball-Meisterschaft auch im fünften Match in Serie ein Remis geholt. Der Club aus Zürich erreichte am Samstag ein Heim-1:1 gegen den FC Thun. Nachdem ÖFB-Teamgoalie Heinz Lindner erst in der 94. Minute hinter sich greifen hatte müssen, gelang Landsmann Marco Djuricin zwei Minuten später der Ausgleich aus einem Elfmeter.