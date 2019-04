Zu Ostern wird Graz drei Nächte lang verzaubert

Virtueller Regen

In Yuki Anais künstlichen Regen im Dom im Berg können Gäste sich erfrischen, bei Tina Frank im Künstlerhaus in die Zukunft eintauchen und bei Gor Chahal in der Stadtpfarrkirche sowie bei Sophie Guyot und Friedrich Kleinhapl im Landhaushof spirituelle Erfahrungen machen. Neben der „Krone“-Kunst-Bim sorgt übrigens noch ein zweites Fahrzeug für Furore: Erwin Wurms an der Fassade des Orpheums geparkter Truck.