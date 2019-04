Auf A2-Abfahrt gestoppt: Wienerin stirbt bei Crash

Bei der Autobahnabfahrt Ilz in der Steiermark hat am frühen Abend des Karfreitag das Auto, gelenkt von einer Wienerin (45), plötzlich angehalten: Die Frau stoppte am Verzögerungsstreifen, weil sie am Navi ihre Route kontrollieren wollte. Das nachfolgende Auto übersah das Haltemanöver und fuhr ungebremst auf. Die Wienerin wurde bei dem Crash getötet. Drei weitere Menschen, darunter ein zwölfjähriger Bub, wurden verletzt.