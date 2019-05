So düngen Sie Ihren Rasen ohne Chemie

Wenn der Rasen in einem gesunden Grün leuchtet, müssen Sie diesen auch nicht unbedingt düngen. Am besten entnehmen Sie alle drei Jahre eine Bodenprobe und lassen diese analysieren. Dann erhalten Sie meist auch eine Düngerempfehlung für Ihren Rasen. Wenn Sie wissen, welche Pflege Ihr Grün benötigt, sollten Sie den Rasen drei bis viermal jährlich mit Nährstoffen versorgen. Im April regen die Nährstoffe das Wachstum der Gräser an, im Juni soll der Dünger nochmal als Stärkung vor den heißen Temperaturen dienen.