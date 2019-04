606.000 Euro: Missbrauchsopfer verklagt Steiermark

Unpersönlicher Brief traf Janka hart

Janka wirft dem Land vor, dass das Jugendamt von der Verurteilung der Pflegemutter wegen Kindsmordes wusste und ihn dennoch in deren Obhut gegeben hatte. Erst im März hat er bei einer Pressekonferenz erklärt, dass ihn ein Brief des Landes „getroffen“ habe: In drei Zeilen sei ihm mitgeteilt worden, dass seine Ansprüche verjährt wären. „Das ist so unpersönlich, damit habe ich mich nicht zurechtgefunden“, so Janka vor einem Monat.