14-Jähriger auf Spritztour mit dem Auto der Eltern

Ein 14-Jähriger hat am Freitagabend in Kuchl mit vier gleichaltrigen Freunden eine Spritztour mit dem Auto seiner Eltern unternommen. Eine Polizeistreife wurde auf das Fahrzeug aufmerksam und stoppte den Wagen auf der Salzachtal Straße. Der 14-Jährige hat nach eigenen Angaben das Auto ohne Wissen seiner Eltern in Betrieb genommen