Ex-Chelsea-Star erfährt via Twitter von Entlassung

Der Schweizer Erstligaklub FC Zürich sorgt derzeit für Aufsehen: Der Verein trennte sich am Donnerstag von seinem Assistenztrainer, dem früheren französischen Vize-Weltmeister Florent Malouda. Man habe „in gegenseitigem Einvernehmen beschlossen, die kürzlich begonnene Zusammenarbeit zu beenden“, so Zürich via Twitter. Kurios: Malouda wusste gar nichts davon!