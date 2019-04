Großes Griss um den steirischen Wind

Außerdem seien, so die Rechnung der Windkraftbetreiber, rund 500 Arbeitsplätze in dem Bereich entstanden. 40 Firmen im Land sind mit der Technologie betraut, einige davon gar in der Weltspitze: So ist der Siemens Trafobau in Weiz Weltmarktführer bei Transformatoren für Offshore-Windparks, die ebenfalls in Weiz beheimatete Firma Elin Motoren ist führend bei Generatoren und Hauptkomponenten – und die junge Grazer Firma eologix entwickelte bahnbrechende Sensoren, die Eisbildung auf den Flügeln erkennen.