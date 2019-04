Wichtige Spurensuche an Opfern von Gewalt

Gewalt ist in Österreich leider stets ein Thema. Die neue Kriminalstatistik belegt, dass die Zahlen entsprechender Delikte wieder nach oben gehen. Ebenso in der Steiermark! Die Dunkelziffer kann natürlich nicht abgeschätzt werden, sie dürfte aber hoch sein. Denn Opfer sind oftmals so eingeschüchtert, dass sie den Gang zur Polizeiinspektion nicht wagen. Für all jene, die so etwas Furchtbares haben erleben müssen, steht in Graz ein ganz besonderes und in Österreich einzigartiges Zentrum zur Verfügung: die klinisch-forensische Untersuchungsstelle. Sie ist eine Einrichtung am Diagnostik- und Forschungsinstitut für Gerichtliche Medizin der Medizinischen Universität Graz.