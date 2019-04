Drama um Uropa bringt Wiedersehen mit Filmmutter

Franz – in die Rolle schlüpft Jungstar Simon Morzé („Der Trafikant“) – wuchs in bitterer Armut und ohne Liebe auf. Erst im Krieg fand er in seinen Kameraden, und vor allem in einem zugelaufenen Fuchs, seine Familie. „Dieser etwas ungewöhnliche Begleiter hat ihn in dieser schrecklichen Zeit Hoffnung und Kraft gegeben. Deshalb spielt er im Film eine tragende Rolle“, so Goiginger, der sich bereits mit 13 erste Aufzeichnungen von den Erinnerungen seines Uropas machte. „Meine Muter und ich waren die einzigen, mit denen er über diese bittere Zeit gesprochen hat.“