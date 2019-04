Vernichtende Kritik für Baslers Bühnenprogramm!

Baslers Tour sei an Plumpheit kaum zu übertreffen, urteilt die deutsche Seite. „Hier gibt es keine Missverständnisse, keine verschiedenen Lesarten. Hier gibt es nur Basler, Bier und Jawoll Ja! Die da oben, wir hier unten. Eine Erzählung, so langweilig, dass sie schon wieder langweilig ist. Eine Erzählung, in der Frauen und Fußball nichts miteinander zu tun haben. In der Frauen dazu da sind, hübsch auszusehen und flach gelegt zu werden.“