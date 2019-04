„Freund“ erschlagen: 74-Jähriger verurteilt

Angeklagter brachte Drogendeal ins Spiel

In seiner letzten Verantwortung, die er vergangene Woche in einem Brief an das Landesgericht kund tat, behauptete er, als Fahrer das spätere Opfer zu einem Drogendeal mit drei weiteren Personen gefahren zu haben, wobei es zu einem Streit kam und zwei dieser Personen den Mann erschlugen. Danach sei er in Panik geraten und habe deshalb die Leiche in Müllsäcken verpackt, mit seinem Auto an einen anderen Ort gebracht und dort vergraben, schilderte der 74-Jährige. Er selbst habe das Opfer, „seinen besten Freund“, aber sicher nicht getötet, beteuerte er. Einen Drogendeal hatte der Angeklagte auch bei einer seiner früheren Versionen schon ins Spiel gebracht.