Grazer Team analysiert Gefahren bei GPS und Co.

Mehr als Navi

Dabei geht es aber um wesentlich mehr. Tatsächlich ist ein GNSS-Empfänger heute in jedem Smartphone eingebaut. Oft sei das GNSS für uns unsichtbar, aber dennoch in vielen Situationen relevant, sagt der Experte. „Unter anderem dient es als Zeitgeber im Bereich Mobilkommunikation oder Energieversorgung.“ Außerdem bildet es einen wichtigen Teil für Anwendungen im Bereich Logistik, automatisierte Systeme in Landwirtschaft, aber auch im Flugverkehr oder in der Schiffahrt.