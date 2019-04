Hermann Maier kochte am Grazer Würstelstand auf

Grazer Nachtschwärmer schwärmen vom Würstelstand „Oh my Dog“ am Eisernen Tor, der zum Gastro-Imperium von Judith und Gerald Schwarz („Aiola“-Restaurants, Landhauskeller, Promenade) zählt. Jetzt folgt ein kleiner Ritterschlag: Ski-Superstar Hermann Maier drehte am Stand eine Folge seiner Raiffeisen-Serie „Erfolgswege“, die ab Dienstag ausgestrahlt wird.