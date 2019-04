Viola Park „schlechtest möglicher Ort“ für Finale

Das Cupfinale zwischen Rapid und Salzburg am 1. Mai in Austrias Heimstätte sorgt bei den Behörden für Kopfzerbrechen. Gegenüber der „Krone“ äußerte Wiens Polizeipräsident Gerhard Pürstl große Vorbehalte gegen den geplanten Ort der Begegnung. (Oben im Video sehen Sie, was Didi Kühbauer und Richard Strebinger zur Stadiondiskussion zu sagen hatten!)