Bio-Pute, Schafwolldünger und Honig-Gummibärchen

Planen, rechnen, designen, einen Wirtschafts-, Finanzierungs- und Marketinglan entwerfen - 40 Jugendliche der LFS Tamsweg hatten in den vergangenen Monaten auch außerhalb des Unterrichts alle Hände voll zu tun. „Das erarbeitete unternehmerische Wissen macht die Schüler fit für das Berufsleben“, erklärt Lehrerin Magdalena Resch. In 13 Gruppen stellten die Schüler fiktive Firmen auf die Beine. Eine Fachjury prämierte die besten Projekte: Platz eins ging an „La Pute“, das Bio-Putenfleisch anbieten soll. Platz zwei belegte „SheepPell“, ein mit Kompost pelletierter Schafwolldünger. Und das dritte Siegertreppchen sicherten sich die Schüler, die „Honig & More“ kreierten. Das sind Lungauer Honigprodukte wie Gummibärchen und Schlecker.