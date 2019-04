Arsonore von früh bis spät

Zum Start schon ein Best of

Der Auftakt am 3. September im Planetensaal des Eggenberger Schlosses liefert einen zeitlichen wie musikalischen Querschnitt durch das Festival: von Thomas Augustine Arnes Kantate „The Morning“ bis hin zu Mozarts „Eine kleine Nachtmusik“. Tags darauf widmet man sich der Morgenröte. Die Stückauswahl reicht von Schubert, Strauss, Britten, Dutilleux, Enescu und Korngold bis zum an der KUG studierenden Komponisten Shiqi Geng.