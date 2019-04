Hall erstickt im Verkehr! Hilfe der Bürger gefragt

Individualverkehr ist Kern des Problems

Der Individualverkehr ist Kern des Problems. 40.000 Fahrzeuge an Spitzentagen, 20.000 im Durchschnitt am Unteren Stadtplatz machen deutlich, dass die Grenzen der Belastbarkeit längst erreicht sind. „Verkehrszählungen haben uns gezeigt, dass immer mehr Autofahrer in Wohngebiete ausweichen“, berichtet Posch von den Folgen des Verkehrswahnsinns auf der Bundesstraße. Alle sechs Bürgermeister des Planungsverbandes Hall und Umgebung (Rum, Thaur, Absam, Hall, Mils, Gnadenwald) wissen auch, dass ein Großteil des Problems hausgemacht ist. Die Einheimischen starten für zu viele Wege ihr Auto. Die Gegner der „Spange Ost“ kritisierten damals zu Recht, dass die Verkehrsfrage nicht mit einem Autobahnanschluss beantwortet ist. Daher wurde in den vergangenen Jahren einiges in den Ausbau des öffentlichen Verkehrs investiert.