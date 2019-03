Zerreden ist keine Lösung

Beziehungsfragen, richtige Ernährung, Selbstoptimierung, Populismus, Feminismus, Kindererziehung, Internet-Petitionen, Demokratieverlust - das alles und vieles mehr verhandelt Sibylle Berg in ungemeiner Dichte in der Trilogie „Menschen mit Problemen I bis III“. Regisseur Franz-Xaver Mayr hat daraus einen knapp dreistündigen Abend gebastelt, der dem Publikum zwar einiges an Konzentration abverlangt, es aber auch mit gut platzierten Pointen und witzigen Einfällen unterhält. Dem Text-Stakkato dieser über drei Jahrzehnte angelegten Gesellschaftsanalyse ist man zwar nicht durchgehend gewachsen. Aber vieles wiederholt sich - und die Grundaussage wird einem am Ende ja auch noch einmal extra serviert. Auf die Frage: „Was habt Ihr gemacht, während die Welt unterging?“, lautet die simple Antwort: „Wir haben über Beziehungen geredet.“