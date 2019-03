Steirische Weinbauern starten die Export-Motoren

Vor der großen Jahrgangspräsentation am kommenden Mittwoch in der Grazer Stadthalle zog die „Wein-Steiermark“-Führung (Obmann Stefan Potzinger, Geschäftsführer Werner Luttenberger) Bilanz über den jüngsten Jahrgang. Der Blick in die Zukunft gibt vor allem im Export noch ganz viel Luft nach oben frei.