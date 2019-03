Landesgericht Innsbruck erklärt sich für zuständig

Im Klagsreigen gegen den VW-Konzern nach der Abgasmanipulation melden die Rechtsvertreter von VW-Kunden einen Erfolg: Das Landesgericht Innsbruck hat sich für die Klagen der Käufer zuständig erklärt. „Noch nie hat bisher ein erstinstanzliches Gericht im Fall VW eine so deutliche Sprache gesprochen wie dieses Landesgericht“, so die Rechtsvertreter am Freitag in einer Aussendung.