Mitbieten und bis zu 50% sparen!

Jetzt mitbieten! So einfach geht‘s:

Einmal auf https://auktion.krone.at/neu-anmelden als Bieter registriert, können Sie auf Ihre Wunsch-Artikel ein Gebot abgeben. Unser Tipp: Nutzen Sie den „Krone“ Bietagent! Das spart Zeit und Nerven, denn der Bietagent bietet für Sie in kleinen Schritten mit und sorgt dafür, dass Sie bis zu Ihrem geheimem Höchtgebot, das Sie selber festlegen, immer der Höchstbietende bleiben.Sobald jemand ein höheres Höchstgebot als Sie abgibt, werden Sie automatisch per E-Mail verständigt und haben die Möglichkeit, Ihr Höchstgebot zu erhöhen und die Auktion zu gewinnen.