Leitspital: Heiße Debatte im Landtag garantiert

Großes Lob - sowohl von Befürwortern als auch Gegnern der Spitalsreform - gab es am Wochenende für das „Steirerkrone“-Gipfeltreffen zum Leitspital. Letzteres dominiert einmal mehr die politische Agenda: Die FPÖ befasst den Landtag am kommenden Dienstag - wenige Tage vor der Volksbefragung in Liezen - „dringlich“ damit und will die Kostenfrage geklärt wissen.