Dschihadist holte Familie in die Steiermark nach

Beim AMS wegen Dauerschwänzens hinausgeworfen

Und auch ein Cousin ist im Lande, der hat aktuell ein Verfahren wegen vermutlicher Mitgliedschaft in der Terrororganisation Livaa al Tawhid (Moslembruderschaft) am Hals, Ende März wird der Prozess am Straflandesgericht Graz fortgesetzt. Was so magerlt, ist, dass auch in diesem Fall Vater Staat weiter brav die Sozialleistungen zahlt, dazu hat das AMS einen Kurs zur Erlangung des Pflichtschulabschlusses gesponsert. Nicht sehr erfolgreich übrigens, der Mann ist wegen Dauerschwänzens hinausgeworfen worden. Trotzdem gab’s pro Tag 80 Euro Kursgeld. Übrigens: Ein österreichischer Arbeitsloser bekommt pro Tag 54 Euro.