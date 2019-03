Jetzt Sumo-Ringer? Poldis „neues“ Leben in Japan

Berühmter Treffer

Nach seinem Treffer beim Shimizu S-Pulse am vergangenen Sonntag jubelte Podolski, indem er sich auf die Grundlinie setzte und einen Sumo-Ringer imitierte (unten im Tweet) und somit dem japanischen Nationalsport huldigte. Dafür erhielt er eine offizielle Einladung und konnte mit den besten Sumo-Ringern des Landes trainieren. Seit er in Japan ist, hat Podolski mehrmals an Sumo-Meetings teilgenommen. Meistens als Zuschauer. Doch im Laufe der Zeit freundete er sich mit Hakuho Sho, dem Messi des Sumos, an. Hakuho Sho, 190 cm groß und 160 kg schwer, gewann 83% seiner Kämpfe bisher, das heißt, mehr als 1000 Kämpfe insgesamt.