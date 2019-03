„Goliath“ Kitzbühel zog bei Interski den Kürzeren

Vor Ort im bulgarischen Skiort Pamporovo zog Kitzbühel alle Register. Am Demohang wurde ein Lokal angemietet, das sich dank Tiroler Gratis-Verköstigung und zünftiger Musik zum Treffpunkt schlechthin mauserte. Am Abend der Präsentation postierte sich die Kitz-Delegation gleich am Saaleingang, um jeden einzelnen der 800 Kongressteilnehmer aus 35 Nationen mit Handschlag um Rückhalt zu ersuchen. Auf diese Idee war die zurückhaltendere Konkurrenz aus Levi offenbar nicht gekommen.