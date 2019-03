Alarm: In Tirol gibt es zu wenige Zivildiener!

Sie zählen zweifellos zu den stillen Helden in Tirol: die Zivildiener! Insgesamt 1307 waren im Vorjahr bei diversen Einrichtungen tätig, gestern wurde der Tiroler Zivildiener des Jahres 2018 gekürt. Doch alarmierend ist: Die Zahl der Zivildiener ist rückläufig, was mit den geburtenschwachen Jahrgängen in Verbindung steht.