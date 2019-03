Kleiner Bub war zu flott: Geburt vor Supermarkt

Er ist in Mitterndorf an der Fischa in Niederösterreich daheim, sollte in Mödling zur Welt kommen - und hat jetzt den Geburtsort Maria Lanzendorf. Genauer: den Parkplatz der dortigen Billa-Filiale. Denn weil es den kleinen Matthias zu sehr zum ersten Schrei drängte, erblickte der Bub im Rettungswagen das Licht der Welt.